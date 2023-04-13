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العامري والشقير يبحثان تطورات الاوضاع في لبنان وكيفية تجاوزها

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل نائب مدير الامن العام اللبناني العميد حسن الشقير، وبحث معه تطورات الاوضاع في لبنان وكيفية تجاوزها".

واكد العامري، بحسب البيان، على "دعم العراق للبنان والوقوف الى جانبها لتجاوز الأزمات".


‏من جانبه، عبر الشقير عن "شكره للحكومة العراقية، ومواقفها الداعمة للبنان في مختلف الظروف".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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