انت الان تتابع خبر "وثائق البنتاغون".. الكرملين يوضح حقيقية الخلافات بين الدفاع والمخابرات الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعرب الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن "شكوكه في مصداقية تلك التقارير حول وجود صراع وخلاف داخلي بين وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي".

وقال ديميتري: "لا أعرف على ماذا تستند هذه التقارير، لكنني أشكك في مصداقيتها وفي استيعاب القائمين عليها لجوهر ما يحدث داخل روسيا"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس".



أتى هذا التعليق بعدما بينت وثائق إضافية نشرت بوقت سابق، عمق الاقتتال الداخلي بين القادة الروس، بشكل أوسع وأعمق مما كان يبدو عليه سابقًا. ورسمت صورة أوضح للنزاع الذي جرى بين المخابرات الروسية ووزارة الدفاع بشأن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في المعارك ضد القوات الأوكرانية، حيث اتهمت وكالة المخابرات الجيش بالتعتيم على حجم الخسائر التي تكبدتها البلاد، بحسب ما نقلت "نيويورك تايمز".

كما أظهرت أن تقديرات الاستخبارات الروسية تشير إلى أن عدد القتلى والجرحى الروس وصل إلى 110 آلاف عنصر حتى فبراير الماضي.

ولفتت إلى أن "أرقام القتلى التي تقدمها وزارة الدفاع للقيادة في موسكو لا تشمل القتلى والجرحى من الحرس الوطني أو مرتزقة فاغنر أو المقاتلين الذين أرسلهم رمضان قديروف الزعيم القوي لجمهورية الشيشان بجنوب روسيا".