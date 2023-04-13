روسيا تُعلن إسقاط 6 مسيرات أوكرانية وتصفية 470 جنديًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تصفية أكثر من 470 جنديًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تستمر العملية العسكرية في أوكرانيا للعام الثاني وسط تقدم القوات الروسية على المحاور كافة.

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وأكدت وزارة الدفاع في بيانها اليمي بشأن سير العملية العسكرية، إسقاط 6 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وقامت القوات الروسية بتصفية أكثر من 35 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، في محور كوبيانسك، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



في محور كراسني ليمانسك، دمرت القوات الروسية جراء العمليات الدائرة ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

في محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية العمليات القتالية لطرد القوات الأوكرانية من الأحياء المركزية لمدينة أرتيموفسك، وكثفت من هجماتها لمنع نقل احتياطيات القوات الأوكرانية إلى المدينة، حيث نفذت

المقاتلات الروسية 12 طلعة جوية ونفذت قوات المدفعية 57 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيومفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية 300 جندي أوكراني وتدمير مدافع هاوتزر D-20، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 20 جنديا، وتم تدمير مدافع هاوتزر Msta-B، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 102، في محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا.

وتم تصفية حوالي 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، في محور خيرسون.



واعترضت قوات الدفاع الجوية تسعة صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS.

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