روسيا: البحر الأسود لن يكون أبدًا تابعًا للناتو

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن رفضه لتصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بشأن البحر الأسود، قائلًا إن البحر لن يكون أبدا تابعا لحلف شمال الأطلسي.

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وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية :”لفتت انتباهنا تصريحات كوليبا.. البيان نفسه يستند إلى تناقضين: الناتو ونزع السلاح مفهومان متعارضان”.

وقال كوليبا متحدثا عبر رابط فيديو في مؤتمر عن الأمن في البحر الأسود في بوخارست، إنه حان الوقت كي يكون البحر الأسود تابعا لحلف شمال الأطلسي، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وتطل كل من روسيا وأوكرانيا على البحر الأسود، وكذلك تركيا وبلغاريا ورومانيا الأعضاء في الحلف العسكري.

وأعلن الجيش الأوكراني، فبراير الماضي، أن روسيا ضاعفت عدد سفنها الحربية العاملة في البحر الأسود.

وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها في البحر الأسود، في إطار مسعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية ومنشآت توليد الطاقة في أوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون، مارس الماضي، إن واشنطن تبحث بدائل لمسيّراتها في أجواء البحر الأسود بعد حادثة الاعتراض التي نفذها سلاح الجو الروسي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزارة تجري تقييما لمسارات المسيّرات الأميركية في أجواء البحر الأسود، وتدرس طرقا بديلة لتفادي المقاتلات الروسية في شبه جزيرة القرم وتجنب التصعيد مع روسيا.

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