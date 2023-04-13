فرنسا.. المحتجون يشعلون النار في مقر لويس فيتون (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المحتجين في فرنسا مقر لويس فيتون، اليوم الخميس، وأشعلوا النيران فيه باعتباره "رمزًا للرأسمالية"، في يوم جديد من الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد.

اقرأ أيضًا.. إضرابات جديدة واحتجاجات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد

وتنطلق، اليوم الخميس ولليوم الـ12 في ثلاثة أشهر، احتجاجات النقابات العمالية ضد قانون التقاعد، وترافق هذه المظاهرات الجماهيرية إضرابات في قطاعات النقال والطاقة وغيرها.

وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.

وتتوقع السلطات أن يشارك ما بين 400 ألف و600 ألف شخص في اليوم الـ 12 من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

ومن المقرر نشر 11 ألفا و500 شرطي، 4200 منهم في باريس.

ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري غدا الجمعة نتيجة مراجعة اقتراح التعديل. ويمكنه إلغاء التعديل جزئيا أو كليا أو إعلانه دستوريا.

يشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وتريد حكومة يمين الوسط سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل.

وتأزمت الأوضاع أكثر ودخلت البلاد في أزمة سياسية واجتماعية حادة بعد لجوء الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تمرير قانون التقاعد من دون تصويت من البرلمان.

وطغى العنف الهائل على الاحتجاجات، التي كانت سلمية لأسابيع.

وكان الرئيس الفرنسي قد استبق المحادثات، بقوله إن "الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: