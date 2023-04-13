الخارجية الفلسطينية تدين قيود الاحتلال على كنيسة القيامة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتضيقاته القمعية العنصرية بحق المسيحيين، والتي تهدف إلى الحد من الأعداد التي تستطيع الوصول إلى كنيسة القيامة وتقليصها.

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وأكدت وزارة الخارجية أن قوات الاحتلال تكرر كل عام حجج وذرائع واهية لمنع آلاف المسيحيين من المشاركة في احتفال سبت النور، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي: "إن هذه الإجراءات هي عقوبات جماعية تستهدف الكل الفلسطيني في القدس ومقدساتها وهويتها ومواطنيها،

كما إنها اعتداء صارخ على الوضع السياسي والتاريخي والقانوني القائم، وانتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس".

​​ وأكدت أن تدابير الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية ولن تنشئ حقًا له في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الموقعة.

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