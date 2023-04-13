تونس.. انتشال 25 جثة بعد غرق قارب للمهاجرين

ياسر رشاد - القاهرة - لقي 25 شخص على الأقل حتفهم وفقد آخرون جراء غرق قارب كان ينقل مهاجرين أفارقة من تونس إلى إيطاليا، حسب ما أفاد مسؤول أمني لرويترز، اليوم الخميس.

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وغرق قارب خشبي يحمل نحو 110 مهاجرين يوم الأربعاء قبالة سواحل مدينة صفاقس. وتم إنقاذ 76 شخصا بينما لا يزال الباقون في عداد المفقودين، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو الأربعاء أن الربع

الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ 2017، موضحا أن 441 مهاجرا لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه.وقال فيتورينو إن الفترة بين يناير ومارس 2023 شهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا في عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط منذ 2017.

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