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بايدن يعبر عن قلقه بعد تسريب وثائق أمريكية سرية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن لصحافيين بعيد لقائه الرئيس الأيرلندي في دبلن: "أشعر بالقلق لحصول ذلك".

وأضاف الرئيس بايدن، أنه "ليس على علم إذا كان ما ورد في وثائق المخابرات التي تم تسريبها في الآونة الأخيرة على صلة بأمور تجري في الوقت الراهن".


وأبلغ بايدن الصحفيين في منتصف جولة أيرلندية لثلاثة أيام: "هناك تحقيق كامل تجريه أجهزة المخابرات ووزارة العدل، وهم يحققون تقدما لكن ليس لدي إجابة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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