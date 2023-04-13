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مكونة من امرأتين ورجل.. القبض على عصابة مختصة بالسرقة في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت شرطة المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "القت مفارز مركز شرطة الامام علي (ع ) القبض على ثلاثة متهمين متخصصين بسرقة المواطنين مستغلين توافد العوائل البصرية على الاسواق والمحال التجارية لغرض التبضع وشراء الملابس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضافت: "العصابة مكونة من امرأتين ورجل يقومون بسرقة الملابس والهواتف النقالة من المواطنين".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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