انت الان تتابع خبر مكونة من امرأتين ورجل.. القبض على عصابة مختصة بالسرقة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شرطة المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "القت مفارز مركز شرطة الامام علي (ع ) القبض على ثلاثة متهمين متخصصين بسرقة المواطنين مستغلين توافد العوائل البصرية على الاسواق والمحال التجارية لغرض التبضع وشراء الملابس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".



وأضافت: "العصابة مكونة من امرأتين ورجل يقومون بسرقة الملابس والهواتف النقالة من المواطنين".

