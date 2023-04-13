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السومرية تنشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها ان "جلسة يوم السبت المقبل ستتضمن:

أولا: استكمال التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية.
ثانيا: التصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.

ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضافت: "الجلسة تبدأ الساعة الثامنة والنصف مساءً".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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