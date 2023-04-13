انت الان تتابع خبر السومرية تنشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها ان "جلسة يوم السبت المقبل ستتضمن:

أولا: استكمال التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية.

ثانيا: التصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.



ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضافت: "الجلسة تبدأ الساعة الثامنة والنصف مساءً".