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"أوبك" تحذر من مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت "أوبك" في تقرير شهري، إن "الطلب سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميًا أو 2.3 %، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي".

وأضافت ان "مخاطر تراجع الطلب على النفط خلال فصل الصيف يرجع جزئيًا إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو "أوبك+" في الثاني من نيسان.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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