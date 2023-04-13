انت الان تتابع خبر نيجيرفان بارزاني في روما.. لقاء البابا الفاتيكان أولى محطات زيارته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد بيان لرئاسة الإقليم ورد للسومرية نيوز، بأن بارزاني سيلتقي إلى جانب بابا الفاتيكان، رئيسة الوزراء الإيطالي ومسؤولين آخرين، اليوم الخميس.

وقال البيان إن اجتماعات نيجيرفان بارزاني وقداسة البابا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني "ستركز على تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المتبادل والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وسبق لبابا الفاتيكان فرانسيس، أن أجرى زيارة إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادمًا من بغداد، في مارس/آذار 2021، والتقى مسؤولي الإقليم، بمن فيهم نيجيرفان بارزاني.

كما زار نيجيرفان بارزاني الفاتيكان في كانون الثاني/يناير 2018 عندما كان رئيسًا لحكومة الإقليم، وأجرى مباحثات بملفات عدة مع البابا.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "يشرفني أن أقابل البابا فرانسيس اليوم ويسعدني أن أرى قداسة البابا في صحة جيدة".

وأضاف أن البابا "شدد على ‏أهمية الحفاظ على السلام والأخوة بين مكونات العراق، وأنا كررت التزامي بمواصلة تعزيز السلام والتعايش في إقليم كوردستان والعراق".

