الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح

ياسر رشاد - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عزّياه بها في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح.

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وقال الملك سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

الديوان الأميري ينعي الشيخ مبارك جابر المبارك

وتوفي الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 45 عامًا،

وسط حالة من الحزن خيمت على الشعب الكويتي؛ حيث نعاه الديوان الأميري ورثاه العديد من الشخصيات والجهات الإعلامية في الكويت بكلمات مؤثرة.

ونعى الديوان الأميري في دولة الكويت الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح، حيث جاء في نص النعي :"ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح عن عمر يناهز 45 عاما وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 4 من عصر اليوم الثلاثاء".

واكتفى بيان الديوان الأميري الكويتي بإعلان موعد الدفن وإرفاق أرقام تلقي العزاء، في ظل تعتيم على سبب وفاته حيث لم تذكر أي جهة رسمية تفاصيل سبب الوفاة.

وتصدرت وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الحزن ظهرت بين رواد التواصل الاجتماعي من الكويتيين.

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