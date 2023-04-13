ترامب يواجه قضية جديدة.. ودعوات لتأجيل المحاكمة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتأجيل المحاكمة الجديدة التي تخص قضية اغتصاب ترامب لكاتبة في التسعينات، والتي من المقرر أن تبدأ في 25 أبريل، مبررًا طلبه بالطوفان الأخير من التغطية الإعلامية الضارة تجاه ترامب في مانهاتن.

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ووجه المحامي جوزيف تاكوبينا، طلبا بتأجيل المحاكمة المدنية القادمة لمدة 4 أسابيع، وهي القضية التي تنطوي على دعوى من الكاتبة إي جين كارول، التي واتهمت الرئيس السابق باغتصابها، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وتزعم كارول أن ترامب اغتصبها في غرفة الملابس في متجر كبير في مانهاتن.

ويريد الفريق القانوني لترامب تأجيل المحاكمة إلى 23 مايو على الأقل.

كتب محامي دونالد ترامب، جوزيف تاكوبينا، قاضي المقاطعة الفيدرالية لويس كابلان يطلب فترة "تهدئة" بين الاتهامات الأخيرة للرئيس السابق بشأن الاحتيال التجاري،

وبين الدعاوى المدنية مثل قضية الاغتصاب.

وكتب تاكوبينا: "إن إجراء المحاكمة في هذه القضية بعد 3 أسابيع من هذه الأحداث التاريخية سيضمن أن العديد من المحلفين المحتملين، إن لم يكن معظمهم، سيضعون المزاعم الجنائية على رأس أذهانهم عند الحكم على دفاع الرئيس ترامب ضد مزاعم كارول".

ويعيش تاكوبينا وموكله في حالة قلق من أن تغطية السلوك الجنسي المزعوم لترامب مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز ستؤثر على رأي المحلفين به، وتجعلهم أكثر ميلا لاتهامه في قضية اغتصاب الكاتبة الأمريكية.

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