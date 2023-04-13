شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجازة عيد الفطر في الامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الخميس تعميمًا خاصًا عن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ، وعطلة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، التي تقرر أن تكون من 29 رمضان إلى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وجاء التعميم استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وعليه تكون العطلة من الخميس 20 أبريل(نيسان) إلى الأحد 23 أبريل (نيسان) وفق التقويم الميلادي.