شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في 20 يومًا.."وقف المليار وجبة" يجمع 750 مليون درهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حققت حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم 750 مليون درهم في 20 يومًا.

وجاءت الحصيلة من 120 ألف متبرع من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.



وقال الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" محمد عبدالله القرقاوي، إن حملة "وقف المليار وجبة" تترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعطاء غير المشروط، الذي يعد أحد أهم أسس منظومة الإمارات القيمية



ويعبر الصندوق كذلك عن فهم إماراتي عميق لاحتياجات الفئات الأقل حظًا في العالم، وحاجتها إلى الإحساس بالأمان والكرامة الإنسانية.



وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي عبر 5 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني للحملة، ومركز الاتصال عبر الرقم المجاني، والتحويل المصرف عبر بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، ويمكن التبرع أيضًا بدرهم واحد يوميًا باشتراك شهري لمستخدمي "دو" أو "اتصالات من &e"، أو عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة التبرعات.

