شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف استاد الكلية الحربية مباراة حرس الحدود ضد الزمالك، مساء يوم الخميس، في بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وتقام المباراة بين الطرفين في إطار منافسات الجولة الـ25، وتنطلق في تمام العاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع مساء بالتوقيت المحلي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، وتفصله 4 نقاط عن بيراميدز الثالث و11 نقطة عن الأهلي، الذي يحل وصيفا بشكل مؤقت خلف فيوتشر..



ويتطلع "الفارس الأبيض" لمواصلة تحقيق الانتصارات، بعدما فاز في المباراة الماضية على البنك الأهلي، بهدف دون رد.



واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدرب المؤقت مدحت عبدالهادي على تشكيل "الفارس الأبيض" الذي سيخوض مباراة حرس الحدود بنسبة كبيرة.

وسيكون التشكيل المتوقع بنسبة كبيرة وفق تقارير محلية، على النحو التالي:

حرسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبدالغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وصل الكولومبي كارلوس أورسوريو، المدير الفني الجديد للزمالك، مساء يوم الأربعاء إلى القاهرة تمهيدا لخوض مهمته الفنية مع القلعة البيضاء.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بداية مهمة المدرب الكولومبي مع الفريق عقب مباراة حرس الحدود، بدءا من يوم الجمعة المقبل.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن خلال الأيام الماضية عن تفاصيل الاتفاق مع المدرب كارلوس أوسوريو، حيث أكد أن العقد سيكون لمدة 16 شهرا.