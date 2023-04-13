شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايطاليا تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر للتعامل مع قضية الهجرة غير المشروعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مجلس الوزراء الإيطالي، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر للتعامل مع قضية الهجرة غير المشروعة خصوصًا بعد الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.

واوضح مصدر حكومي، إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.

واشار وزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي، إلى إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5،45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر.