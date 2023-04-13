منعطف تاريخي وخطير.. الجيش السوداني يحذر من تحركات الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - حذر الجيش السوداني، اليوم الخميس، مما وصفه بحشد للقوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن من جانب قيادة قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن تلك التحركات دون موافقة الجيش أو التنسيق معه.

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وقال بيان مصور بثته وكالة السودان للأنباء (سونا) على صفحتها بموقع "يوتيوب"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن البلاد "تمر بمنعطف تاريخي وخطير. وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".

وأوضح البيان الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة: "يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون، بناء على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر".

وكانت قوات الدعم السريع قالت في بيان في وقت سابق، إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد "في إطار واجباتها العادية".

واعتبرت القوات المسلحة أن "التحركات والانفتاحات (التي نسبها إلى قوات الدعم السريع) تمت من دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، مما أثار الهلع والخوف في أوساط مواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".

وتابع البيان: "مواطنينا الكرام. لم

تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات، وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، لأن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".

وختم: "تجدد القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية، التي لم تبخل تحقيقها بتقديم المهج والأرواح رخيصة لينعم السودان بالأمن والاستقرار. عاش الشعب السوداني حرا أبيا. عاشت قواتنا المسلحة درعا وحصنا للوطن".

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