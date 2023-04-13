انت الان تتابع خبر هددها بنشر صورها.. الإطاحة بمبتز الكتروني لفتاة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغ من المال قدره (خمسة ملايين دينار مع كارتات شحن)".

وأشارت الى ان "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز الكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها مقابل مبلغ مالي، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم".

وأضافت المديرية انه "تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود، ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بابتزاز الفتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها مقابل مبلغ من المال".

ولفتت الى ان "المتهم تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

