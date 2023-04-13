انت الان تتابع خبر بعد السخرية منها بسبب الإدمان.. شيرين عبد الوهاب تقاضي ريم عبد الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت الفنانة السعودية ، ريم عبد الله، في البرنامج الساخر بنفس تسريحة شعر شيرين واستخدمت كلمات ساخرة في تحريف لإحدى أغنيات المغنية المصرية، تشير إلى الأزمة التي تعرضت لها المطربة مؤخرًا.

وقالت ريم عبد الله في كلمات الأغنية مع نفس موسيقى وألحان أغنية "جرح تاني" لشيرين: "من النهارده مفيش إدمان" أي أنها توقفت عن تعاطي المخدرات.

وكانت عائلة الفنانة المصرية قد كشفت عن إدخالها لمصحة لعلاج الإدمان في تشرين الأول

الماضي.

وقرر مدير الفنانة المصرية، إيهاب صالح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على البرنامج الساخر.

وكتب صالح في تغريدة على موقع تويتر: "إللي هقولوا ده رأي شخصي: عيب جدا من قناة محترمة.. تطلع حاجة زي كدة على فنانة كبيرة وعظيمة زي شيرين و ده تنمر وقلة أدب.. إما كمدير أعمالها فأكيد هناخد الإجراء اللازم على طول!".



من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، محمد عبد الله، في بيان صحفي: "نعلم تمامًا أن الفنان ملك لجمهوره، ونقدر صدمة الجمهور حينما يسمع أي خبر سلبي عن فنان يحبه ويقدره، ولكن في المقابل حياة الناس مليئة بالنجاحات والإخفاقات".

وأضاف: "لا يجوز أن نواجه أي إخفاق لأي إنسان بالتنمر والسخرية لاسيما وأن الإخفاق يؤثر سلبًا على حياة صاحبه، فلا نزيد الأمر سوءًا بالتنمر والسخرية منه، وإذا كان الفنان له رصيد عند جمهوره، فلا يجيب أن يلغي رصيده فجأة في قلوب محبيه في حال حدوث أي اضطرابات في حياته الشخصية".

وأردف: "رسالتي إلى المتنمرين وأصحاب السهام الموجهة إلى الفنانة شيرين هي تعلموا الدعم والوقوف بجانب الإنسان في أي محنة يمر بها، فما بالكم بالفنان الذي يحتاج إلى الدعم النفسي والمعنوي حتى يستطيع مواجهة جمهوره فيما بعد، وابتعدوا عن الشماتة والتنمر والسخرية".