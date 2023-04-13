انت الان تتابع خبر ما هي حقيقة صورة غرفة نوم إيلون ماسك؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويبدو في الصورة غرفة شبه خالية تضم فراشا ممدودا على الأرض وإلى جانبه حاسوبان محمولان.وعلق ناشرو الصورة بالقول "صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة نوم إيلون ماسك مالك عملاق السيارات تيسلا وموقع تويتر".

وحصدت الصورة آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهورها بهذه الصيغة باللغة الإنكليزية على حساب موثق عبر تويتر في العاشر من نيسان 2023.

ولم يتردد إيلون ماسك بالرد على التغريدة قائلا "ليس بالأمر المستبعد، لقد نمت على أريكة أحد الأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع الماضي".



ورغم رد ماسك على التغريدة، إلا أن البحث عن الصورة أرشد إلى أنها منشورة في أيار 2022 على حساب يهتم بشأن العملات الرقمية مرفقة بتعليق جاء فيه "شقة جديدة بنفس نمط سابقتها".

وقام صاحب الحساب نفسه بنشر صور لغرفة شبيهة جدا يختلف فيها شكل الأرضية لكن الفراش هو نفسه، وكان صاحب الحساب قد ذكر في تغريدات عدة أن الصورة تعود لشقته.

