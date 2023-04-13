انت الان تتابع خبر تابعة للجيش الصيني.. تايوان ترصد 26 طائرة حربية و7 سفن حول الجزيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا للبيان الذي نُشر على حساب وزارة الدفاع على تويتر: "خلال الفترة من الساعة 6:00 من صباح الأربعاء، 12 أبريل، حتى الساعة 6:00 من صباح الخميس، 13 أبريل، تم تسجيل اقتراب 26 طائرة و7 سفن تابعة للجيش الشعبي الصيني حول تايوان".

وأشار البيان إلى أن 14 طائرة عبرت ما يعرف بـ "الخط الوسطي" في مضيق تايوان ودخلت منطقة التحكم الجوي للدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة، بما في ذلك مقاتلات J-16 وJ-10 وSU-30.

وأوضح البيان أن تايوان قامت بإرسال طائرات وسفن دورية جوية وبحرية لمراقبة الوضع، ونشرت أيضًا منصات إطلاق صواريخ على الأرض.

يذكر أن الجيش الصيني بدأ السبت الماضي تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة "كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة والتقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مما أثار غضب بكين.

