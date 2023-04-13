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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على حسابه الرسمى على تويتر "إننى سعدت بلقاء أخى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة".

الشيخ محمد بن زايد: سعدت بلقاء أخى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة



وأضاف الشيخ محمد بن زايد "بحثنا تعزيز العلاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته لمصر.

كان الرئيس السيسي قد أكد خلال استقباله بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اعتزاز مصر، حكومة وشعبًا، بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة.

وأعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين.