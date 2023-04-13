شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى نائب التنسيقية: "المتحدة" نجحت فى توظيف القوى الناعمة دراميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ،أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استطاعت توظيف القوى الناعمة فى أعمال درامية تساهم فى تشكيل الهوية وتضرب الأمثلة فى البطولة والفداء، بما يساهم في تغذية روح الانتماء وحب الوطن لدى المشاهد والتعريف بحقيقة ما تخوضه الدولة من معارك.

وأوضح أن الشركة أطلقت خلال الأشهر الماضية مجموعة من المبادرات المجتمعية، تعكس حرص القائمين عليها على القيام بدورهم المجتمعى تجاه الوطن والمواطنين، وتعددت أشكال تلك المبادرات بين مبادرات توعوية وأخرى تضامنية وداعمة معنويا لفئات بعينها من المجتمع المصرى، فضلا عن إطلاقها مبادرات تنموية وتعليمية، واليوم من خلال الدراما الرمضانية تستكمل ذلك النهج للحفاظ على المجتمع المصري ونشر القيم الإنسانية والمجتمعية التي تليق به.

واعتبر أن استراتيجية الشركة المتحدة استطاعت فى زمن قياسى أن تعيد العصر الذهبى للدراما المصرية، موجهًا الشكر للشركة المتحدة على دورها الوطنى فى بناء الوعى، وتجسيد بطولات وأمجاد شهداء وأبطال الجيش المصرى.