شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا: تسريبات البنتاجون مزيج من الحقيقة والأكاذيب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الأربعاء، إن التسريبات المزعومة لوثائق من وزارة الدفاع الأمريكية تحتوي على "مزيج من المعلومات الصحيحة والكاذبة" عن جيش بلاده، لكنه قلل من تأثيرها السلبي.

وقال ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع نظيره الإسباني "هناك الكثير من المعلومات التي لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف: "المعلومات التي تتوافق مع الواقع فقدت أهميتها. لذا فهي مزيج من الحقيقة والأكاذيب".

وقال ريزنيكوف إنه يعتقد أن التسريبات كانت محاولة متعمدة لبث الشقاق بين حلفاء كييف.

وتابع: "المستفيد من هذا العمل هو بالطبع روسيا وحلفاؤها أو أتباعها.. الهدف من هذا العمل هو خفض مستوى الثقة بين شركائنا، خاصة الولايات المتحدة ودول أخرى، وهذا واضح تمامًا بالنسبة لي".

ويحاول المسؤولون الأمريكيون معرفة من وراء تسريب البيانات السرية بينما تستعد القوات الأوكرانية لهجوم مضاد متوقع لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

كما نفى ريزنيكوف التلميحات "غير الصحيحة" في تسريبات البنتاغون بأن قوات خاصة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعمل داخل أوكرانيا.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء، إن الوثائق قد تكون وهمية ومحاولة متعمدة لتضليل موسكو. كما قال الكرملين إنه لا يعرف "مثل أي شخص آخر" مدى صحة الوثائق.

ويقول بعض خبراء الأمن القومي والمسؤولون الأمريكيون، إنهم يشتبهون في أن يكون أمريكي وراء التسريب، لكنهم لا يستبعدون الجهات المؤيدة لروسيا.