قطر والبحرين تعلنان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، الأربعاء، إن لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتمعت في الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".

وكانت لجنة المتابعة القطرية-البحرينية قد عقدت اجتماعها الثاني، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إذ ترأس وفد دولة قطر الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد الحمادي، فيما ترأس وفد البحرين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عبد الله بن أحمد آل خليفة.

وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة، وتقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويأتي القرار القطري البحريني، استناداً إلى "قمة العلا" التي عُقدت في السعودية في يناير/ كانون ثاني 2021، وأنهت الأزمة الخليجية وحصار قطر.

(وكالات)