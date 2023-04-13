شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعترض طائرة عسكرية ألمانية فوق بحر البلطيق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا، الأربعاء، أنّها أرسلت مقاتلة لاعتراض طائرة تابعة للبحرية الألمانية كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق، مؤكّدة أن عملية الاعتراض جرت دون وقوع أيّ حادث.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلجرام، إنه "في 12 نيسان/أبريل 2023، رصدت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق بحر البلطيق هدفًا جويًا يقترب من الحدود الروسية".

وأضافت أنّه على الفور أقلعت مقاتلة من طراز سوخوي-27 وتبيّن لها أنّ الهدف هو "طائرة دورية أساسية تابعة للبحرية الألمانية من طراز بي-3 سي أوريون".

وأوضحت الوزارة، أنّه "ما أن وصلت المقاتلة الروسية حتى ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا والمقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها"، مؤكدة أن "الطائرة العسكرية الألمانية لم تخترق الحدود الروسية".