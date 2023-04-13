شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد والسيسي.. مباحثات لتعزيز العلاقات واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مباحثات ثنائية عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتعزيز العلاقات.

الجانبان بحثا خلالها، تعزيز العلاقات الأخوية، ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، ومواصلة دفعها إلى الأمام بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان، خلال جلسة مباحثات عقداها في قصر الاتحادية بالقاهرة، عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء "الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين دولة الإمارات ومصر بشأن كل ما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وما يربطهما من أواصر محبة وثقة واحترام متبادل إلى جانب الاهتمام بالارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب تلبي تطلعاتهما نحو التنمية والتقدم.

من جانبه، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني، معربًا عن اعتزازه بعلاقات الأخوة التي تربط مصر والإمارات وقيادتيهما وشعبيهما.

وقد أقام الرئيس المصري مأدبة إفطار تكريما للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والوفد المرافق.

وقد غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القاهرة في وقت لاحق، حيث كان في وداعه في المطار الرئيس المصري وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.