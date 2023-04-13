تطورات جديدة في قضية الصحفي الأمريكي المُعتقل

ياسر رشاد - القاهرة - دعت "الولايات المتحدة الأمريكية"، نظيرتها روسيا للسماح بإجراء زيارة قنصلية لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المُعتقل، "إيفان جيرشكوفيتش"، للاطمئنان على حالته، فيما قال مسؤول روسي كبير إن موسكو تدرس السماح بزيارته، ولكنها لن تخضع لضغوط.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، روجر كارستنز، في سلسلة من المقابلات التلفزيونية، إن الدبلوماسيين الأمريكيين لم يتواصلوا حتى الآن مع جيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي.

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وأوضح كارستنز، كبير منسقي شؤون الرهائن، لقناة "إيه.بي.سي نيوز"، "ما نعرفه هو أنه في حالة معنوية جيدة، وصحته جيدة".

ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيًا على توقيف الصحفي الأمريكي.

وتأتي موافقة بوتين على توقيف الصحفي الأمريكي، في خطوة غير مسبوقة مُنذ نهاية الحرب الباردة، تكشف زيادة تأثير من وصفتهم بـ"ذوي المواقف المُتشددة" في الكرملين، على نحو يدفع بتأجيج العلاقة مع واشنطن.

على الجانب الآخر، قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تدرس السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة جيرشكوفيتش الذي لم يجر اتصالات تذكر مع فريقه القانوني مُنذ توقيفه قبل أسبوعين.

وتقول الولايات المتحدة إن جيرشكوفيتش "مُحتجز ظُلمًا" وهو أمر قال ريابكوف إنه في غير محله ولن

يُغير نهج موسكو في التعامل مع قضيته.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ريابكوف قوله "لن نتهاون مع أي مُحاولات للضغط علينا، ولا تُوجد أي أهمية للوضع الذي يصنفون به هذا الشخص في واشنطن، سنتصرف وفقًا لاحتياجاتنا وأعرافنا وقوانيننا الداخلية التي تنطبق في هذا الموقف، ولا شيء أكثر من ذلك".

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على جيرشكوفيتش أواخر مارس ووجه إليه تهم تجسس تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا كحد أقصى، وأثار احتجازه إدانة من "وول ستريت جورنال" والرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومؤسسات إعلامية أخرى وجماعات حقوقية.

وستعقد إحدى "محاكم موسكو" جلسة الأسبوع المُقبل، لنظر استئناف من فريق جيرشكوفيتش القانوني لحكم بحبسه في سجن ليفورتوفو بموسكو حتى يوم 29 مايو على الأقل لحين موعد مُحاكمته.