الجمر يتساقط في نيوجيرسي

وأجبر الحريق الذي اندلع في مانشستر، بالقرب من جوينت بيس ماكجوير ديكس ليكهورست، على إخلاء عشرات المنازل في وقت متأخر، مع انتقال الشرطة من منزل إلى منزل لتطلب من الناس الذهاب إلى ملجأ مؤقت في مدرسة ثانوية قريبة.
وبدأ الحريق وسط رياح عاصفة ودرجات حرارة دافئة ورطوبة منخفضة وجفاف، وفقا لتريفور راينور، مأمور خدمة حرائق الغابات بالولاية.
وتم احتواؤه بنسبة 50 % اعتبارًا من الأربعاء، لكن المسؤولين قالوا إنهم لا يتوقعون زيادة محيطه.
وذكر ة جون سيسيل، مساعد المفوض في وزارة حماية البيئة بالولاية: «أظهر هذا الحريق سلوكًا شديدًا للنار». «لا أقصد أن أكون دراميًا، ولكن كان هذا موقفًا صعبًا».
وقال راينور إن رجال الإطفاء حاولوا في البداية إطفاء الحريق - الذي أطلق عليه اسم حريق Jimmy›s Waterhole بحفرة مائية ولكن كان الحريق شديدًا - وتمكن من عبور الطريق، وأضاف أنه في نهاية المطاف تم إنشاء محيط باستخدام الأرصفة والطرق والحواجز الأخرى. وشارك نحو 75 من رجال الإطفاء وطائرتي هليكوبتر وجرافة و 15 سيارة إطفاء.
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