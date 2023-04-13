انت الان تتابع خبر إيلون ماسك يبدي استعداده لبيع "تويتر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعترف الملياردير بحسب قناة "بي بي سي": "أن إدارة شركة جديدة لم يكن سهلا. هذه لم تكن حفلة ممتعة على الإطلاق، وإنما هي عملية مؤلمة للغاية. لكنها تخلصك من الشعور بالملل، فهي تشبه إلى حد بعيد لعبة التلال الأميركية".وأكد رجل الأعمال الأمريكي أن العمل في "تويتر" كان مرهقا جلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أنه يعتبر أن قرار الاستحواذ على الشركة كان صحيحا، مؤكدا أن الشركة تبلي بلاء حسنا في الوقت الراهن.

واعترف رجل الأعمال أنه إذا تلقى عرضا ببيع تويتر بقيمة 44 مليار دولار في الوقت الراهن فلن يبيعها، لكنه أستدرك بأن الصفقة يمكن أن تتم إذا تبين أن المالك الجديد يحرص على مبدأ قول الحقيقة.

واستكمل إيلون ماسك شراء تويتر في 27 أكتوبر 2022، وكانت قيمة الصفقة 44 مليار دولار، وبرر رجل الأعمال قراره شراء تويتر بأنه أراد مساعدة البشرية.