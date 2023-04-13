شكري يبحث في أنقرة تعزيز علاقات مصر مع تركيا

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وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد في بيان إن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، استكمالا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في مارس الماضي، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأضاف أنه من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاء ثنائيا مغلقا فور وصول الوزير شكري إلى أنقرة، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.
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