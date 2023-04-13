شكرا لقرائتكم خبر الصفدي: الأردن يتخذ كل الخطوات لمواجهة اعتداءات الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس أن الأردن كان وسيبقى إلى جانب القضية الفلسطينية ويتخذ كل الخطوات التي يستطيع من أجلها مواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تحرم الشعب الفلسطيني الشقيق حقه في الحرية والدولة والسيادة وتحرمه من ممارسة شعائره الدينية بحرية وفق القوانين الدولية كافة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي قوله خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس، لمناقشة ردود الحكومة على الأسئلة النيابية، «إنه لا يحتاج لتوضيح الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، فنحن كلنا في موقف واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين والقدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».

وأضاف «إن الدبلوماسية الأردنية تدرك حجم الخطر المتمثل فيما تقوم به إسرائيل من إجراءات واعتداءات وانتهاكات ليس فقط فيما يتعلق بالمسجد الأقصى بل أيضا بكل الأراضي الفلسطينية من توسعة الاستيطان وهدم للبيوت وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم».

وأكد الصفدي أن الدبلوماسية الأردنية عملت وتعمل ليس فقط كرد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدناها على الأقصى وإنما تعمل بشكل مستمر لأننا نعتقد جازمين بأنه إذا لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة فلن تنعم المنطقة بالسلام أبدا».

وقال «إن الاحتلال أساس الشر، وإنهاء هذا الاحتلال هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام»، مشيرا إلى «أنه عندما نتحدث عن خفض للتصعيد، لا نتحدث عنه كهدف نهائي بل كخطوة باتجاه تقدم نحو الحل الذي يعيد الحقوق المشروعة كاملة للشعب الفلسطيني الشقيق».