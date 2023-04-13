مسؤول لبناني: إجراء الانتخابات البلدية مستحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب أمس أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح شبه مستحيل في ظل عدم تأمين التمويل لإجرائها من قبل الحكومة.

وقال عقب انتهاء اجتماع اللجان النيابية المشتركة «كان هناك، خلال الجلسة، شبه إجماع أنه «لوجستيا» الانتخابات أصبحت صعبة، والبعض مصر على أن يجريها».

وأشار إلى أنه سيتقدم باقتراح قانون لتمديد عمل المجالس البلدية والاختيارية لأربعة أشهر، مضيفا أن الكتل النيابية تريد انتخابات البلدية إلا أن الحكومة هي من أطاحت بها، وأوضح أن لدى وزير الداخلية بسام المولوي النية لإجراء الانتخابات البلدية.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة على جدول أعمالها عدد من مشاريع القوانين بينها اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.

وأكد الوزير مولوي في الثالث من أبريل الحالي على الجهوزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، داعيا الحكومة لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجرائها، ولم ترصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لإجراء الانتخابات البلدية، التي من المفترض أن تبدأ في السابع مايو المقبل في الشمال وعكار، وفي 14 منه في جبل لبنان، وفي 21 في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وفي 28 في الجنوب والنبطية.

يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان ينبغي أن تحصل في مايو 2022 تأجلت إلى مايو 2023، بسبب عدم الجهوزية لها، وقد جرت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان في الثامن مايو 2016 لولاية من 6 سنوات.