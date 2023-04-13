سوريا تقرر إعادة فتح سفارتها بتونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك أنه تجاوبا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها.

وقال البيان، الذي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، «تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة المقبلة».

وأضاف البيان أنه حرصا من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريسا لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سوريا بتونس، وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.