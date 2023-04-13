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ترمب: لن أنسحب من سباق الرئاسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي لعام 2024 حتى إذا أدين بتهم تتعلق بدفع أموال غير مشروعة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز عام 2016 مقابل الصمت.

وقال لشبكة فوكس نيوز ردا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قانوني يمكن أن يجعله ينسحب من السباق «لا، لن أنسحب أبدا... لن أفعل ذلك».

وانتقد ترمب قضايا مختلفة ضده وضد مصالحه، بما في ذلك قضية احتيال ضريبي أدينت بها منظمة ترمب العام الماضي، لكنه أضاف «التجمعات (الانتخابية) أكبر الآن بعد أن أصبح الحماس الآن أكثر مما رأيته في أي وقت مضى».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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