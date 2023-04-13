شكرا لقرائتكم خبر ترمب: لن أنسحب من سباق الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال لشبكة فوكس نيوز ردا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قانوني يمكن أن يجعله ينسحب من السباق «لا، لن أنسحب أبدا... لن أفعل ذلك».
وانتقد ترمب قضايا مختلفة ضده وضد مصالحه، بما في ذلك قضية احتيال ضريبي أدينت بها منظمة ترمب العام الماضي، لكنه أضاف «التجمعات (الانتخابية) أكبر الآن بعد أن أصبح الحماس الآن أكثر مما رأيته في أي وقت مضى».
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