شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجالي: تفاهم وتنسيق مشترك بين مصر والإمارات على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات تأتي في توقيت هام في ظل ما يشهده العالم والمنطقة.

وأضاف محمد الجالى، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن العالم يتغير والمنطقة يحدث بها تغيرات شديدة تطرأ متأثرة بما يحدث في العالم سواء الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا أخرى .

ولفت محمد الجالى، إلى أن الزيارة ستشهد مناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات اهتمام مشترك بين مصر والإمارات، موضحا أن هناك تفاهم وتنسيق مشترك بين مصر والإمارات على كافة المستويات .