شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء مصر القديمة يوزعون 2000 وجبة إفطار لدعم إفطار "الأسرة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم أبناء حي مصر القديمة في محافظة القاهرة، حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك لتوزيع وجبات الإفطار الساخنة والعصائر للصائمين على مستوى مصر القديمة والمنيل ضمن قافلة الخير الرمضانية، بداية شهر رمضان المعظم لكل أهالي حي مصر القديمة والمنيل

ومن جانبه، أعلن المهندس هشام علما، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بدائرة مصر القديمة والمنيل، حيث توزيع 2000 وجبة إفطار على أهالينا البسطاء من أبناء الحي الكريم.

وأكد "علما" على أن توزيع عدد 2000 وجبة في إفطار الأسرة المصرية وقافلة الخير الرمضانية، هو عمل تطوعي هدفه إسعاد اهالي حي مصر القديمة والمنيل البسطاء، حيث انه يُعد لا شئ أمام حقهم الواجب علينا وهو بالفعل يظل واحد من سلسلة الخير التي تم تنفيذها في شهر رمضان المبارك.

وأوضح المهندس هشام علما الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن لدائرة مصر القديمة والمنيل، أن شهر رمضان المبارك شهد العديد من الأعمال الخدمية والاجتماعية والرياضية القوية التي تم تنفيذها على مستوى الحي حيث بدأنا شهر رمضان بمائدة الخير الرمضانية والتي ستستمر حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث بدأنا نتلقى حينها طلبات من شباب مصر القديمة بضرورة عمل دورة رياضية في كرة القدم لأبناء الحي، وما كان علينا إلا التنفيذ الفوري، واخيرا كان العمل على برنامج اجتماعي خدمي منذ بداية رمضان بعنوان جبر الخواطر بجوائز مادية وعينية في صورة برنامج على السوشيال ميديا وكان البرنامج باقتراح من الشباب في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الحي، وبالفعل ما كان علينا إلا التنفيذ لطلبات الشباب وحماسهم الفعال.