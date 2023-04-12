تعطيل الدراسة في الطائف غدا الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة تعليم الطائف في المملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية، غدًا الخميس، وتحويلها عن بعد ليوم بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، مشيرة إلى أن الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

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وقال المتحدث باسم إدارة تعليم الطائف في

المملكة العربية السعودية، عواض الخديدي، إن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز السعودي للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.

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