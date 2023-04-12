ماكرون يُوضح موقف فرنسا من سياسة الصين

ياسر رشاد - القاهرة - تُؤيد "فرنسا" الوضع القائم في جمهورية تايوان، كما تُؤيد سياسة الصين الواحدة والتوصل لتسوية سلمية للوضع، حسبما أفاد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، أكد ماكرون، اليوم الأربعاء أنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني التبعية لها، مُؤكدًا تمسكه بتصريحات أدلى بها حول تايوان، واستقلالية أوروبا مُؤخرًا.

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وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي في أمستردام: "أن تكون حليفًا لا يعني أن تكون تابعًا، ولا يعني أنه لم يعد من حقّك أن يكون لك تفكيرك الخاص".

وشدد ماكرون على أن "موقف فرنسا والأوروبيين هو نفسه بالنسبة لتايوان: نحن مع الوضع القائم"، مُؤكدًا "هذه السياسة ثابتة ولم تتغير".

وكان ماكرون أثار استغراب الكثيرين في الولايات المتّحدة وأوروبا بدعوته الاتحاد الأوروبي إلى

ألا يكون "تابعًا" لواشنطن أو بكين في قضية تايوان. وتم تفسير تصريحه على أنه ابتعاد عن الولايات المتحدة.

ودخل على خط انتقاد ماكرون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شن هجومًا لاذعًا على الرئيس الفرنسي، قائلاً إن "ماكرون، وهو صديق، يتذلل للصين".

وتعليقًا على ما قاله ترامب، اكتفى ماكرون بإبداء أسفه لما بدر من الملياردير الجمهوري، مُعتبرًا أنه يُساهم في "تصعيد" الموقف، مُضيفًا "عندما كان رئيسًا لم أكن أُعلّق على عباراته، لن أفعل ذلك اليوم بعدما لم يعد رئيسًا".