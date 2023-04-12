انت الان تتابع خبر بابل.. القبض على متهم قام بتزوير قرار تمييزي مستغلا عمله كمحام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استنادا لتوجيهات القضاء العراقي تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على متهم في محافظة بابل قام بتزوير قرار تمييزي وتوقيع رئيس مجلس القضاء الاعلى لتغيير حكم متهم من سبع سنوات الى ثلاث وتغيير مبلغ الغرامة من عشرة مليون دينار الى ستة ملايين مستغلا عمله كمحامي في القضية".



وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا".

