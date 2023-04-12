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لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم .. وزير الخارجية السوري يزور السعودية

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الشارقة - اميمة ياسر - استقبل نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، الأربعاء، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة.

وقالت وزارة الخارجية على تويتر، إن "نائب وزير الخارجية، رحب بفيصل المقداد، الذي يزور المملكة في إطار دعوة من وزير الخارجية فيصل بن فرحان".

ولفتت إلى أنه سيتم خلال الزيارة، "عقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ولتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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