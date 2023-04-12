بايدن يتعهد بدعم عملية السلام في أيرلندا الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - يُعتبر الحفاظ على السلام واتفاق الجمعة العظيمة في بلفاست "عاصمة أيرلندا الشمالية"، أولوية قُُصوى لقادة الولايات المتحدة، هكذا صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، كانت الولايات المتحدة قد توسّطت في الاتفاق الذي حقّق السلام في هذا الجزء من المملكة المتحدة، إلّا أن أزمة سياسية جديدة مثلت اختيارًا لقوته مُؤخرًا.

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وقال بايدن في خطاب له بجامعة أولستر: "هذا شيء يُوحّد واشنطن، ويُوحّد أمريكا." وذلك في أول زيارة له كرئيس لأيرلندا الشمالية.

وشدّد بايدن على أنّه بإمكان الاستثمار الأمريكي دفع النمو الاقتصادي، خاصة

إذا حلّت الفصائل السياسية في بلفاست مشكلة جمود عرقلت حكومتها.

وتحدّث خطاب بايدن عن التيارات السياسية المُعقدة في أيرلندا الشمالية، لافتًا إلى أصوله البريطانية فضلاً عن الأيرلندية.

وكانت مشاركة الولايات المتحدة مُهمّة للتفاوض على الاتفاق الذي أنهى بشكل كبير عقودًا من العُنف الطائفي الذي قتل 3600 شخص.

وتحدث بايدن عن الأشخاص الذين كانوا مُستعدين "للمُخاطرة من أجل المستقبل بشجاعة" بإبرام الاتفاق.