موعد التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - برزت على محركات البحث بموقع "جوجل"، اليوم الأربعاء، وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد تنفيذي) لحملة (الدبلوم) فأعلى بمدينة الرياض.

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شروط وظائف الهيئة الملكية

ونوهت إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، أن هناك عدد من الشروط يجب ان تتوفر في المتقدم على وظائفها الشاغرة، والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).

- الإلمام بالأدوات والتطبيقات المكتبية.

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية لوظائف الهيئة الملكية



1- العمل كنقطة تواصل بين الإدارة والموظفين والعملاء

والجهات الأخرى.2- إدارة المعلومات في الوقت المناسب وبدقة.3- إدارة وجدولة مواعيد الإدارة وإعداد الاجتماعات.4- إجراء ترتيبات السفر والإقامة.5- إعداد تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.

موعد التقديم على وظائف الهيئة الملكية

وأوضحت إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، أن التقديم على الوظائف متاح الآن اعتبارًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/21 الموافق 2023/04/12، ويستمر حتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا