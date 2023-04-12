وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالا هاتفيا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون. وجرى خلال الاتصال، بحث سبل ايجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن.

وأكد الوزير خلال الاتصال حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

وكان نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، قد استقبل اليوم، وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

ورحب نائب وزير الخارجية، بمقداد، الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.