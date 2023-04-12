انت الان تتابع خبر استقدام مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام الاسبق للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وذلك على خلفيَّة الإيعاز بصرف مبالغ بكفالات مزورة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق المدير العام الاسبق للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات " استناداً الى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

وتابعت مبينة بأن المتهم أقدم على الإيعاز وصرف مبلغ (٢١٩) مليون دينار من أموال الشركة التي يعمل فيها إلى إحدى الشركات الأهليَّة، على الرغم من تقديم الأخيرة كفالات مزورة.