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كشف حقيقة اقتراب ميسي من العودة لبرشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453039-638169138504945467.jpg

2023-04-12 | 18:27

كشف حقيقة اقتراب ميسي من العودة لبرشلونة

المصدر:

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نفى مصدر داخل اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من العودة لصفوف الفريق الكتالوني.
وينتهي تعاقد البرغوث في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، دون أن يتوصل لاتفاق بشأن التجديد مع "بي إس جي" حتى الآن.

واقترن اسم اللاعب الحاصل على لقب كأس العالم 2022 بالعودة للبلوجرانا في صفقة انتقال حر، تماماً مثلما رحل عن قلعة كامب نو في صيف 2021.


وقال المصدر، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية: "ميسي ما يزال بعيداً عن برشلونة، وقول أي شيء آخر لن يكون صحيحاً".

وأضاف المصدر القريب من غرفة خلع ملابس الفريق الكتالوني: "لكننا مجانين بعودة ليونيل ميسي، وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادته لبرشلونة".

واختتم: "مشكلة برشلونة هي حد الرواتب، الحديث عن عودة ميسي هو أمل لدى النادي، لكنه غير صحيح من الناحية العقلانية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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