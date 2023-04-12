انت الان تتابع خبر زيدان يبحث ملف مكافحة الإرهاب في محكمة قضاء باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان، زار اليوم، محكمة قضاء باريس رفقة الوفد المرافق له والتقى مدعي عام الجمهورية الفرنسية لمكافحة الارهاب جان فرانسوا ربكارد".

وناقش الجانبان "التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب كما حضر اللقاء السفير العراقي في باريس والسفير الفرنسي في بغداد".

