انت الان تتابع خبر أمريكا تفرض عقوبات على كيانات تساعد روسيا في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تأتي العقوبات، التي تشمل شركة إلكترونيات مقرها تركيا وشركة للتجارة الإلكترونية يُعتقد أنها تساعد في نقل سلع ذات استخدام مزدوج، في إطار حزمة عقوبات دولية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية وتشمل أكثر من 120 كيانا.



وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية لرويترز إن "العقوبات استهدفت كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها وتملكها روسيا "بالأساس" أو مرتبطة بروسيا وأشخاص في قطاعي التجارة والبحرية".

