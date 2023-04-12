اخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على كيانات تساعد روسيا في تركيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أمريكا تفرض عقوبات على كيانات تساعد روسيا في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تأتي العقوبات، التي تشمل شركة إلكترونيات مقرها تركيا وشركة للتجارة الإلكترونية يُعتقد أنها تساعد في نقل سلع ذات استخدام مزدوج، في إطار حزمة عقوبات دولية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية وتشمل أكثر من 120 كيانا.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية لرويترز إن "العقوبات استهدفت كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها وتملكها روسيا "بالأساس" أو مرتبطة بروسيا وأشخاص في قطاعي التجارة والبحرية".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا